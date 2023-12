D4t Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die IT-Dienstleistungen-Firma Celebrus hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,68 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt (13,15 Prozent). Dies ergibt eine Differenz von -11,47 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik seitens der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Celebrus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 161,04 GBP. Der aktuelle Schlusskurs von 1,9 GBP liegt daher deutlich darunter (-98,82 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (74,05 GBP) verzeichnet einen Rückgang, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Celebrus-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen bei Celebrus keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Celebrus liegt bei 30,77, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 26,67, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt resultiert dies in einem Gesamtrating von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Celebrus, mit überwiegend negativen Bewertungen in Bezug auf die Dividendenpolitik und die technische Analyse, während das Sentiment und der Relative Strength-Index zu einer neutralen bis positiven Bewertung führen.