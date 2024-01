D4t Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Celebrus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 146,31 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,36 GBP liegt, was einem Unterschied von -98,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 30,59 GBP deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einem Rating von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 6,49 Punkten, was darauf hinweist, dass Celebrus überverkauft ist, während der 25-Tage-RSI bei 18,18 liegt, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um Celebrus auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Celebrus mit 19,5 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen", was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".