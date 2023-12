Czr Resources Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Beim 7-Tage-RSI beträgt der aktuelle Wert für Czr 57,14 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Czr liegt bei 52,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Czr eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive und an zwei Tagen negative Themen überwogen. Aktuell gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Czr auf 0,17 AUD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,2 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,65 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,2 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Czr daher eine Gesamtnote "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz um Czr haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt wurden, erhält Czr für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Czr auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.