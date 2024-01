Czr Resources Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fluent":

Die technische Analyse der Czr-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +23,53 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,21 AUD auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs ähnlich hoch liegt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Czr-Aktie mittelmäßig ist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch eine "Schlecht"-Einstufung resultiert.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Meinungen wider. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen überwiegend negative Themen. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammenfassend wird die Czr-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments als "Neutral" bewertet.