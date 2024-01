Cyxone AB Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI-Wert von Cyxone liegt bei 53,05, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Cyxone zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu demselben Rating führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Cyxone derzeit bei 0,41 SEK verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 0,1002 SEK 75,56 Prozent unter diesem Wert. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 0,14 SEK um 28,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.