Cyxone AB Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Cyxone-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,46 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,1112 SEK liegt, was einer Abweichung von -75,83 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,16 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -30,5 Prozent führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating gemäß der Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um die Cyxone-Aktie sprechen jedoch eine andere Sprache. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie zunehmende Aufmerksamkeit erhält, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Cyxone-Aktie einen Wert von 71,25 für den RSI7 und 76,16 für den RSI25, was beide zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält die Aktie auch auf der Ebene des Relative Strength Indikators ein Gesamtranking von "Schlecht".