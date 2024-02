Cyviz AS Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Cyviz-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,9 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 3,01 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,79 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,06 EUR, was einen Abstand von -1,63 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Cyviz-Aktie derzeit 69,7 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Der RSI25-Wert liegt bei 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch über einen Zeitraum von 25 Tagen weder überkauft noch -verkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Cyviz-Aktie gab. Daher wird die Aktie hier ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem mehrheitlich positive Meinungen zur Cyviz-Aktie veröffentlicht, und es gab in den letzten Tagen keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen. Auch hier ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt die technische Analyse und das Sentiment der Anleger daher die Schlussfolgerung zu, dass die Cyviz-Aktie derzeit eine neutrale Bewertung erhält.