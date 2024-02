Cytta Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Cytta-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 0,04 USD bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,032 USD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 0,03 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Cytta-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den letzten Wochen wurde bei Cytta eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cytta daher für das Sentiment und den Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.

Um festzustellen, ob die Cytta-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,55 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Cytta-Aktie diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Cytta-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf Sentiment, Buzz, RSI und Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.