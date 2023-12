Cytotools Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs von Bioxxmed hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Bioxxmed damit 42,43 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,33 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 6,47 Prozent, Bioxxmed liegt jedoch aktuell 49,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für Bioxxmed in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Bioxxmed auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bioxxmed beträgt aktuell 85,07 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Bioxxmed weder als überkauft noch überverkauft betrachtet, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Somit wird Bioxxmed insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt bewertet.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Bioxxmed bei 0 Prozent, was 3,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Biotechnologie" liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.