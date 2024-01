Cytosorbents Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Dividendenrendite der Cytosorbents-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 89,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cytosorbents-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,54 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,07 USD liegt, was einer Abweichung von -57,87 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,43 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -25,17 Prozent führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich jedoch eine gute Entwicklung der Cytosorbents-Aktie. Mit einer Rendite von 23,57 Prozent liegt sie mehr als 0 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege". Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) erhält die Cytosorbents-Aktie gemischte Bewertungen. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen ist der 25-Tage-RSI neutral eingestuft, was zu keiner Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält die Cytosorbents-Aktie gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der Dividendenrendite und trendfolgender Indikatoren, jedoch ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich der Aktienkurse. Der Relative Strength Index zeigt gemischte Signale für die Aktie.