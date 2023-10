Cytosorbents Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den RSI von Cytosorbents ergibt sich ein Wert von 24,44, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 54,23 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine positive Bewertung für die Aktie.

Bei einem Kurs von 1,94 USD liegt Cytosorbents derzeit 7,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auch über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Aktie mit einer Distanz von -33,56 Prozent zum GD200 im negativen Bereich. Daher wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um Cytosorbents angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Cytosorbents schüttet keine Dividende aus, während der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör bei 90,53 Prozent liegt. Diese Differenz von 90,53 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung von "Schlecht".