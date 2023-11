Cytosorbents Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert wird. Aktuell weist der RSI von Cytosorbents einen Wert von 43,27 auf, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 69,52, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cytosorbents eingestellt waren. Insgesamt gab es drei positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral eingestuft, was zu einer insgesamt negativen Anlegerstimmung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Cytosorbents ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz war üblich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was insgesamt zu einem neutralen Wert führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cytosorbents-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 56 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -22,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit auch in der einfachen Charttechnik ein schlechtes Rating.