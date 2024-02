Cytosorbents Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negativen Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cytosorbents gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cytosorbents-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,2 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,01 USD) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -54,09 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,18 USD) liegt mit einem Abweichung von -14,41 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cytosorbents-Aktie somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und damit 90,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 90,93). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cytosorbents-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

In den letzten Wochen konnte bei Cytosorbents eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird positiv bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cytosorbents daher für dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung.