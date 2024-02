Cytosorbents Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cytosorbents-Aktie liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Cytosorbents-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 92,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung als "Schlecht".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Cytosorbents-Aktie mit 0,98 USD derzeit -14,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf -54,84 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie führt.

Im Vergleich zur Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche verzeichnete die Cytosorbents-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -70,86 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,72 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -75,57 Prozent im Branchenvergleich. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die Cytosorbents-Aktie mit einer Rendite von -4,5 Prozent 66,36 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.