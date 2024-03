Cytosorbents Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Cytosorbents-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 47 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch beim 25-Tage-RSI, der bei 57,81 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cytosorbents.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Basis wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Cytosorbents im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,56 Prozent erzielt, was 62,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -10,88 Prozent, und Cytosorbents liegt aktuell 57,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Cytosorbents derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 %. Aufgrund dieser Differenz von 2,2 Prozentpunkten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.