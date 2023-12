Cytosorbents Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Dividendenrendite von Cytosorbents beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Cytosorbents eine Performance von 23,57 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -0,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,23 Prozent im Branchenvergleich für Cytosorbents. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 15,76 Prozent im letzten Jahr, und Cytosorbents übertraf diesen Durchschnittswert um 7,8 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Cytosorbents liegt bei 58,7, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,58, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Cytosorbents. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.