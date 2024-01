CytomX Therapeutics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Analyse von Cytomx Therapeutics-Aktien zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine "Neutral"-Bewertung aufweist, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,59 USD liegt, was einer Abweichung von +4,61 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 1,36 USD, was einer Abweichung von +16,91 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Analysten haben Cytomx Therapeutics in den vergangenen zwölf Monaten mit insgesamt 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,79 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bezüglich Cytomx Therapeutics zeigen keine wesentliche Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Cytomx Therapeutics daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Cytomx Therapeutics.