CytomX Therapeutics Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Aktienkurs von Cytomx Therapeutics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,5 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 22,81 Prozent erzielte, schnitt Cytomx Therapeutics mit 36,31 Prozent deutlich schlechter ab. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cytomx Therapeutics bei 1,53 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,55 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt +1,31 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 1,32 USD lag, mit einem Abstand von +17,42 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für Cytomx Therapeutics abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose von 2,6 USD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotenzial von 67,74 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cytomx Therapeutics daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist Cytomx Therapeutics derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.