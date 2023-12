CytomX Therapeutics Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Cytomx Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,5 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Biotechnologie"-Branche von 27,31 Prozent liegt die Rendite von Cytomx Therapeutics mit 40,81 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

In der technischen Analyse ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cytomx Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,55 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,41 USD weicht um -9,03 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 1,3 USD, und hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,46 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Cytomx Therapeutics. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Cytomx Therapeutics zeigt Werte von 59,57 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 38,46 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie damit ein Gesamtbild mit einem "Neutral"-Rating.