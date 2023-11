CytomX Therapeutics Aktie: Was könnte passieren?

Aktienanalyse von Cytomx Therapeutics

Die Aktie von Cytomx Therapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor 78,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Biotechnologiebranche beträgt 91,9 Prozent, und Cytomx Therapeutics liegt aktuell 98,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Cytomx Therapeutics mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,52 %). Die Differenz beträgt 2,52 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Cytomx Therapeutics. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cytomx Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 48 für die letzten 7 Tage und 47,12 für die letzten 25 Handelstage. Beide Werte deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen für Cytomx Therapeutics eine eher negative Gesamtbewertung, die Anleger sollten dies bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.