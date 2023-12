CytomX Therapeutics Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Cytomx Therapeutics in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Cytomx Therapeutics in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cytomx Therapeutics derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 % in der Biotechnologie. Die Differenz von lediglich 2,51 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen auch Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" für Cytomx Therapeutics in diesem Punkt.

Aktuell wird die Cytomx Therapeutics-Aktie von Analysten als "Neutral" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (2,6 USD) deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 76,87 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Cytomx Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.