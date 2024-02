CytoDyn Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser technische Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Cytodyn-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Cytodyn-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 62,5 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier als neutral bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Cytodyn-Aktie beträgt derzeit 0,21 USD, was einem Abweichung von -19,05 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,17 USD entspricht. Daher wird das Wertpapier als schlecht bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,2 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cytodyn diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem neutralen Anleger-Sentiment bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Cytodyn-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments gemischte Bewertungen, wobei das Anleger-Sentiment neutral und die technische Analyse mit einer Kombination aus neutralen und schlechten Bewertungen abschneidet.