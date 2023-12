CytoDyn Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Für Cytodyn wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 90 Punkten, was darauf hinweist, dass Cytodyn überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Hingegen ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und weist Cytodyn weder als überkauft noch überverkauft aus, weshalb für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung vorliegt. Insgesamt erhält das Cytodyn-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie zeigt sich, dass Cytodyn in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cytodyn aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Cytodyn.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cytodyn-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 USD liegt (Unterschied -20,83 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs auf Basis der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Cytodyn-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.