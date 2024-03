CytoDyn Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Für Cytodyn wird der 7-Tage-RSI auf 100 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Cytodyn liegt bei 0,2 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,16 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 0,18 USD liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Cytodyn beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment für die Aktie war überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Cytodyn somit überwiegend negative Bewertungen basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und dem Anleger-Sentiment.

