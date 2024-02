CytRx Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Aktie von Ladrx zeigt verschiedene Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 2,2 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da der Aktienkurs selbst bei 2,2 USD liegt und somit keinen Abstand von 0 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 1,65 USD erreicht, was einer Differenz von +33,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,38 Punkten, was darauf hinweist, dass Ladrx weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 42,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Ladrx-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt Ladrx eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Dividendenrendite für Ladrx beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.