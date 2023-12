CytRx Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Ladrx-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit 41,38 weniger volatil und kennzeichnet die Ladrx-Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Ladrx somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ladrx mit 0 Prozent 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Ladrx-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, und auch die Diskussionen über das Unternehmen waren verstärkt positiv. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.