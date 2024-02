CytRx Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Ladrx wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Ladrx in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ladrx liegt derzeit bei 2,2 USD. Der Aktienkurs lag bei 2,2 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 1,65 USD. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +33,33 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Dividende: Die Dividendenrendite für Ladrx beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ladrx liegt der RSI7 aktuell bei 34,38 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen erhält das Ladrx-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.