Cyrill Hugi: Warum grüne Technologie den Markt revolutioniert - und wie Anleger davon profitieren

Noch immer können sich viele Menschen nichts unter dem Begriff "Green Tech" vorstellen - dabei ist sie mittlerweile längst einer der stärksten Wachstumsmärkte und wird damit auch für umweltbewusste Investoren immer spannender. Aus diesem Grund bietet auch Cyrill Hugi als Geschäftsführer der enespa ag interessierten Anlegern die Gelegenheit, von der Lösung des weltweiten Plastikabfall-Problems finanziell zu profitieren. Was es mit grüner Technologie auf sich hat, warum derartige Investitionsmodelle so spannend sind und wie die enespa ag den Markt prägt, erfahren Sie hier.Klimakrise, Energieknappheit, Umweltverschmutzung: Die massiven Probleme unserer Erde sind nicht wegzudiskutieren - umso lauter werden auch die Rufe nach innovativen Lösungen. Für zunehmendes Interesse sorgen dabei insbesondere grüne Technologien. So werden sie von immer mehr Unternehmen mit dem Ziel eingesetzt, ihren Energieverbrauch zu senken, ihre Abfallvermeidung zu fördern und in letzter Konsequenz auch ihre Außenwahrnehmung zu stärken. Kein Wunder also, dass sich Green Tech mittlerweile als einer der weltweit stärksten Wachstumsmärkte etabliert hat und damit auch die Aufmerksamkeit umweltbewusster Investoren auf sich zieht. "Das Problem dabei ist lediglich, dass sich viele von ihnen nur wenig unter grüner Technologie vorstellen können - deshalb agieren Anleger größtenteils zögerlich. Setzen sie sich aber nicht bald mit der Thematik auseinander, verpassen sie womöglich ihre Chance auf eine der profitabelsten Investitionsmöglichkeiten der nächsten Jahrzehnte", warnt Cyrill Hugi, CEO der enespa ag."Wer hingegen jetzt die guten Einstiegschancen nutzt, kann in Zukunft eine attraktive Rendite erzielen. Doch damit nicht genug: Indem Investoren grüne Technologien unterstützen, profitieren sie von nachhaltigen Wachstumsstrategien und leisten außerdem einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz", fügt der Green-Tech-Experte hinzu. Gemeinsam mit seinem Team ambitionierter Ingenieure hat sich Cyrill Hugi der Entwicklung zukunftssicherer Lösungen in den Bereichen Kunststoffrecycling, Ölherstellung, Wasserstoffaufbereitung und Schlackenverwertung verschrieben. Im Kern zielt ihr Konzept darauf ab, unseren Energiekreislauf zu revolutionieren und für eine Zero-Waste-Produktion zu sorgen. Dabei arbeitet die enespa ag mit Finanzunternehmen, Großanlegern, Gemeinden und Institutionen zusammen, die sich in nachhaltigen, ökologischen Märkten etablieren wollen.Grüne Technologie als innovatives Anlagemodell: Was es damit auf sich hat und warum sie auch für Investoren immer interessanter wirdGrüne Technologie beschreibt als Überbegriff im weiteren Sinne den Einsatz technologischer und wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Schaffung oder Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die unter Berücksichtigung einschlägiger Kriterien als umweltfreundlich gelten. Sie steht damit ebenso in Verbindung mit dem Schlagwort "Cleantech": Darunter fallen selbige Angebote, welche die betriebliche Leistung verbessern und gleichzeitig Kosten, Energieverbrauch, Abfall oder negative Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.Da grüne Technologie insbesondere die Umwelt schützen, in der Vergangenheit verursachte Umweltschäden reparieren und die natürlichen Ressourcen der Erde bewahren will, entspricht sie nicht nur dem aktuellen Zeitgeist. Vor allem gilt sie mittlerweile als aufstrebender Geschäftsbereich, der das Interesse unzähliger Menschen und Unternehmen geweckt hat - und jeden Tag an Beliebtheit gewinnt. "Das ist es, was grüne Technologie zu einem der spannendsten Anlagemodelle der Zukunft macht", erklärt Cyrill Hugi hierzu.Und auch jetzt fällt das Investitionskapital der Branche schon enorm aus: So gab etwa das Umweltprogramm der Vereinten Nationen im Jahr 2018 an, der weltweite Handel mit grüner Technologie sei alleine zwischen 2006 und 2016 um beinahe 60 Prozent gestiegen. Darüber hinaus ergab eine Analyse der staatlichen Förderbank KfW, dass drei Viertel der Investoren Green Tech als eine der reizvollsten Investitionsgelegenheiten der kommenden Jahre betrachten, während Cleantech bereits das Interesse von 58 Prozent aller Anleger geweckt hat.Zukunftssichere Investments in grüne Technologie: Diese Anlagemöglichkeiten gibt es"Verwunderlich ist eine derartige Entwicklung kaum. Schließlich punktet grüne Technologie nicht nur mit enormem Wachstumspotenzial, sondern wird auch dem sozialen und ökologischen Verantwortungsgedanken vieler Menschen gerecht", erläutert Cyrill Hugi. Wie auch an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN deutlich wird, werden soziale und ökologische Impacts im Allgemeinen sowie die Förderung von Ressourcen- und Energieeffizienz im Speziellen für einen Großteil unserer Gesellschaft immer wichtiger. So ist das sogenannte ethische Investment, auch Socially Responsible Investment (SRI), zwar noch ein junger, aber rasant wachsender Markt.Die Investition in entsprechende Firmen, Projekte und Technologien ist damit für alle Beteiligten eine Win-win-Situation: Der Umwelt wird etwas Gutes getan und sowohl Green-Tech-Unternehmen als auch ihre Investoren erzielen beachtliche Gewinne. Speziell das Kunststoffrecycling der enespa ag gilt dabei als besonders lukrativ. Das liegt vorwiegend daran, dass ihre Anlagen dank einer Verarbeitungskapazität in Höhe von 50.000 Kilogramm pro Tag weitaus effizienter und wirtschaftlicher arbeiten als vergleichbare Recycling-Großanlagen. Zudem verdient das Green-Tech-Unternehmen sowohl mit der Abnahme des Plastikmülls als auch mit dem Verkauf des Produktöls Geld."Das Interesse an unserem Projekt steigt täglich: Stand heute sind bereits rund 40 Millionen Euro des aktuellen Geschäftsmodells finanziert. Dazu kommt das Potenzial im Bereich neuer Innovationen - der Trend für 2023 zeigt damit klar nach oben", betont Cyrill Hugi. Für Anleger besonders spannend ist außerdem, dass sie in die innovative Recyclinglösung für gemischten Plastikabfall zum einen durch den außerbörslichen Kauf von Schweizer Aktien investieren und damit selbst in wirtschaftlichen Krisenzeiten eine stabile Rendite erwirtschaften können - schließlich fällt Kunststoffabfall auch dann an. Zum anderen besteht ebenso die Möglichkeit, sich über festverzinsliche Obligationsanleihen an dem Projekt der enespa ag zu beteiligen.Mission enespa: Mit nachhaltigen Technologien gemeinsam gegen Umweltverschmutzung"Unsere Mission ist es, einen aktiven Beitrag gegen Umweltverschmutzung und für nachhaltige Lösungen zu leisten", verrät Cyrill Hugi. So mangelt es laut dem Umweltexperten in der stark fragmentierten Abfallwirtschaft noch immer an einem funktionierenden Gesamtkonzept. Diesen Missstand will die enespa ag jedoch nicht nur beheben, indem sie die Herstellung umweltfreundlicher Produkte fördert. Denn zusätzlich studiert das Team des Schweizer Green-Tech-Unternehmens den Markt durchgehend und sucht täglich nach neuen Anwendungen.Demnach gewinnt die enespa ag beispielsweise auch im Bereich des Altölrecyclings und der Wasserstoffgewinnung auf Basis recycelter Kunststoffabfälle zunehmend an Bedeutung. Investoren profitieren ebenfalls von der stetigen Erweiterung des Leistungsportfolios, da auf diese Weise das volle Potenzial des Wachstumsmarktes Green Tech ausgenutzt wird.Sie wollen sich ebenfalls an den Umweltschutzbemühungen der enespa ag beteiligen und auch finanziell davon profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Cyrill Hugi (https://www.enespa.eu/investment-mit-zukunft/) und informieren Sie sich über Ihre Investitionsmöglichkeiten!