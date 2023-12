Cyren Aktie: Das macht sprachlos!

Cyren Aktien: Branchenvergleich und Anlegerstimmung

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Software"-Branche schnitt Cyren in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -87,78 Prozent deutlich schlechter ab. Der Durchschnittsverlust der Branche lag bei -2,63 Prozent, was eine Underperformance von -85,16 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 6,56 Prozent über der von Cyren, die um 94,34 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhielt das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Cyren beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,3 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger zu beobachten war. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt neutral. Daher erhält die Cyren-Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders stark diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein eher neutraler Eindruck in Bezug auf Cyren Aktien, sowohl hinsichtlich der Performance im Branchenvergleich als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung und die Ausschüttungspolitik.