Cyren Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Cyren im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Cyren, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cyren aktuell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,29 Prozent in der "Software"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cyren-Aktie hat einen neutralen Wert von 50 und zeigt somit weder überkaufte noch unterkaufte Signale. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage Basis überkauft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Cyren führt.

