Cyren Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Cyren: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Dividende von Cyren liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,25 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 2,25 Prozentpunkten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Cyren in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cyren unterhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cyren-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (100) ergibt sich jedoch ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass Cyren überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cyren festgestellt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Cyren.