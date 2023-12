Cyren Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmung der Anleger zu Cyren ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Es wurden weder positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Cyren investieren, mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Software einen geringeren Ertrag von 2,3 Prozentpunkten erzielen können. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Cyren liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Jedoch ist Cyren auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Cyren in den letzten 12 Monaten eine Performance von -87,78 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,63 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -85,16 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,56 Prozent, wobei Cyren 94,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Cyren ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.