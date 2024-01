Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

In den letzten zwei Wochen wurde über Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes liegt bei 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 62,35) unter dem Durchschnitt (ca. 85 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,61 und ein Wert für den RSI25 von 49,06. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.