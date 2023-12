Cyprium Metals Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Cyprium Metals ist derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 AUD, während der Kurs der Aktie (0,024 AUD) um -70 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 AUD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies der Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cyprium Metals aktuell mit einem Wert von 71,43 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Für die RSI25, die die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 55, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" beurteilt.

Die Anlegerstimmung zeigt sich ebenfalls negativ, sowohl in den Diskussionen in den Sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung für Cyprium Metals.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt wenig Aktivität und eine Veränderung zum Negativen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für Cyprium Metals führt.