Cyprium Metals Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf zu betrachten. Für die Cyprium Metals Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 36,36, was auf eine neutrale Position hinweist. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Cyprium Metals war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei an einem Tag positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verschlechtert hat, was zu einer schlechten Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

In technischer Hinsicht zeigt die Cyprium Metals Aktie gemäß dem gleitenden Durchschnittskurs einen Abweichung von -62,5 Prozent über dem Trendsignal, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht hingegen einer neutralen Wertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Cyprium Metals Aktie eine neutrale Einschätzung in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse.