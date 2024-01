Cyprium Metals Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Cyprium Metals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 0,08 AUD beträgt. Der letzte Schlusskurs von 0,026 AUD liegt deutlich darunter, mit einem Unterschied von -67,5 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,03 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -13,33 Prozent entspricht. Diese Zahlen führen dazu, dass die Cyprium Metals-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich, dass die Meinungen in den vergangenen beiden Wochen eher neutral waren. Obwohl in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, wird der Titel insgesamt als "Gut" eingestuft.

Außerdem konnte bei Cyprium Metals in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cyprium Metals-Aktie liegt bei 70, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Die verschiedenen Bewertungsfaktoren deuten darauf hin, dass die Cyprium Metals-Aktie derzeit sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht eher negativ eingestuft wird.