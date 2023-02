Cypress.io gibt die Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds bekannt, des ehemaligen CEO von MongoDB, Max Schireson

Atlanta (ots/PRNewswire) -Cypress.io, das Front-End-Test-Framework der nächsten Generation für moderne Webanwendungen, freut sich, die Aufnahme von Max Schireson in seinen Vorstand bekanntgeben zu können. Schireson bringt seine Erfahrung und sein Fachwissen in der Technologiebranche bei Cypress.io ein und ist eine wertvolle Ergänzung für den Vorstand.Max Schireson ist ein erfahrener Technologie-Manager mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche und ist derzeit Betriebspartner bei Battery Ventures, einem Investor von cypress.io. Zuvor war Schireson CEO von MongoDB, dem führenden Open-Source-Datenbankunternehmen. Unter seiner Führung steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um das 30fache, vergrößerte das Team um das 15fache, beschaffte mehr als 230 Millionen USD an Finanzierungsmitteln und etablierte MongoDB als die am häufigsten genutzte NoSQL-Datenbank.„Wir sind begeistert, Max Schireson in unserem Vorstand willkommen zu heißen", sagte Drew Lanham, CEO von Cypress.io. „Er hat wiederholt Erfolge bei der Skalierung von Unternehmen gezeigt, um die Anforderungen seiner globalen, technischen Kunden zu erfüllen. Ich bin zuversichtlich, dass Cypress.io in der nächsten Phase unserer Wachstumsentwicklung von seiner Erfahrung profitieren wird."Das Etablieren und Aufrechterhalten einer Wachstumsdynamik ist etwas, das Schireson beim Erarbeiten entwicklerorientierter Produkte und Dienstleistungen in Fleisch und Blut übergegangen ist. „Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand eines so innovativen und schnell wachsenden Unternehmens beizutreten", stellte er fest. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Cypress.io, um den kontinuierlichen Erfolg des Unternehmens voranzutreiben."Informationen zu Cypress.ioCypress.io ist ein von Risikokapitalgebern unterstütztes SaaS-Unternehmen mit Sitz in Atlanta, das die nächste Generation von Testautomatisierungstools für Entwickler, die im modernen Web tätig sind, entworfen hat. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat Kapital in Höhe von 54,9 Mio. USD beschafft, einschließlich einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 40 Mio. USD im Dezember 2020.https://www.cypress.io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3780756-1&h=700607840&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3780756-1%26h%3D3987439621%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cypress.io%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cypress.io&a=https%3A%2F%2Fwww.cypress.io)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cypressio-gibt-die-ernennung-eines-neuen-vorstandsmitglieds-bekannt-des-ehemaligen-ceo-von-mongodb-max-schireson-301744654.htmlPressekontakt:Matthew Vollmer,Sr. Product Marketing Manager,mattv@cypress.ioOriginal-Content von: Cypress.io, übermittelt durch news aktuell