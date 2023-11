Cypress Hills Resource Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse der Cypress Hills Resource zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,08 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,055 CAD lag, was einem Abstand von -31,25 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,06 CAD, was einer Differenz von -8,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cypress Hills Resource liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Dies bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50 und führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die Dividendenrendite der Cypress Hills Resource liegt bei 0 Prozent, was 62,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 62 besitzt, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.