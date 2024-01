Cypress Development Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Dividende: Century Lithium schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,66 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 3,66 % liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Century Lithium diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Century Lithium liegt bei 71,43 und führt daher zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 76,67 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Century Lithium wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zur Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was insgesamt zu einem langfristig "Schlecht" Stimmungsbild führt.