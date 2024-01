Cypherpunk Holdings Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie von Cypherpunk wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 4,05 liegt die Aktie insgesamt 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", welcher bei 86,92 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cypherpunk-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 35,71 liegt. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Cypherpunk-Aktie eher gering ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Das Anleger-Sentiment, welches auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Cypherpunk-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.