Cyngn Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Cyngn-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,74 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,154 USD liegt damit deutlich darunter, was einer Abweichung von -79,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,25 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -38,4 Prozent führt. Aufgrund dieser Daten wird die Cyngn-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Cyngn-Aktie liegt bei 45,16 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 54,55, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält Cyngn eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch wurde in letzter Zeit ein Anstieg negativer Kommentare über Cyngn in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des zurückgehenden Interesses und der zunehmend negativen Stimmung in den sozialen Medien.