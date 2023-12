Cyngn Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Cyngn. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigte keinen signifikanten Unterschied zum üblichen Niveau. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Daher erhält die Cyngn-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cyngn-Aktie von 0,156 USD mit -79,2 Prozent deutlich unter dem GD200 (0,75 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,27 USD, was zu einem Abstand von -42,22 Prozent führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cyngn liegt bei 60,61 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,07 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Cyngn-Aktie basierend auf den technischen Indikatoren und der Diskussion in den sozialen Netzwerken.

Cyngn kaufen, halten oder verkaufen?

