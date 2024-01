Cyngn Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier gerade "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Cyngn betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage sowie den RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cyngn-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Cyngn auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Cyngn veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen auf, die zu dieser Bewertung führen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität in Bezug auf Cyngn, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Cyngn damit als "Gut"-Wert eingestuft.