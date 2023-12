Cynata Therapeutics Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse der Cynata Therapeutics-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,15 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,11 AUD liegt, was einer Abweichung von -26,67 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,12 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -8,33 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Cynata Therapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen eingetrübt hat. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert und erhielt daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Allerdings wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um die Cynata Therapeutics-Aktie angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist auf eine überverkaufte Situation hin, da der RSI bei 75 liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Cynata Therapeutics-Aktie derzeit schlechte Bewertungen aufweist und sich in einem Abwärtstrend befindet. Die Stimmung der Anleger ist jedoch positiver, was auf ein gewisses Potenzial für eine Verbesserung in der Zukunft hinweist.