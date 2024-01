Cymat Aktie: Augen auf!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Cymat-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Es gab jedoch auch Tage, an denen positive oder negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls eher negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cymat-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,25 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,195 CAD liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -22 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,19 CAD, was nur einer geringen Differenz von +2,63 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Cymat-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,22 Prozent erzielt, was 36,18 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" (-11,04 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,04 Prozent, und Cymat liegt aktuell 36,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Cymat mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,57 %). Die Differenz von 3,57 Prozentpunkten führt zu derzeitigen Gesamtbewertung als "Schlecht".