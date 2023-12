Cymat Aktie: Augen auf!

Die Aktienanalyse von Cymat zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,26 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,185 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -28,85 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,19 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,63 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Cymat im letzten Jahr eine Rendite von -47,22 Prozent erzielt. Dies liegt 35,95 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,27 Prozent) und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf den Branchenvergleich.

In Bezug auf Dividenden weist Cymat derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 %. Mit einer Differenz von 3,67 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz in Bezug auf Cymat deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Aktie von Cymat auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, der Dividendenpolitik und des Sentiments und Buzz im Netz.