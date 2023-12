Cymabay Therapeutics Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cymabay Therapeutics-Aktie weist einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 23,02, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist und daher mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Cymabay Therapeutics-Aktie daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Cymabay Therapeutics-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 390,51 Prozent erzielt, was 376,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 28,25 Prozent, und die Cymabay Therapeutics-Aktie übertrifft diesen Wert um 362,26 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Cymabay Therapeutics-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Arzneimittel" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Von Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten 9 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Cymabay Therapeutics-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 17 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 22,03 USD einem potenziellen Rückgang von -22,83 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus Analystensicht insgesamt als "Neutral" empfohlen.