Cymabay Therapeutics Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Cymabay Therapeutics in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 9 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen abgegeben wurden. Auf Basis dieser Bewertungen wird die langfristige Einstufung als "Gut" abgeleitet. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Cymabay Therapeutics liegt bei 17 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 24,47 USD eine erwartete Kursentwicklung von -30,53 Prozent ergibt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Cymabay Therapeutics.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 13,06 USD für die Cymabay Therapeutics-Aktie. Der aktuelle Schlusskurs von 24,47 USD liegt um 87,37 Prozent höher, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 18,41 USD liegt mit einer Abweichung von +32,92 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cymabay Therapeutics-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bezüglich Cymabay Therapeutics in den letzten vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Cymabay Therapeutics in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Cymabay Therapeutics liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen eine gemischte Einschätzung für die Aktie von Cymabay Therapeutics.