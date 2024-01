Cygnus Gold Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Cygnus Metals liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 56,94, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz, also starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Cygnus Metals hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Cygnus Metals im Fokus der Diskussionen, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies und die Tatsache, dass sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Cygnus Metals beschäftigte, führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cygnus Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,115 AUD) weicht somit um -45,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,14 AUD) liegt mit dem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,86 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cygnus Metals-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.