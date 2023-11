Cygnus Gold Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Aktie von Cygnus Metals wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führte. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt wurde Cygnus Metals daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,23 AUD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,13 AUD, was einem Unterschied von -43,48 Prozent entspricht. Daher erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,16 AUD lag der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -18,75 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Somit erhielt Cygnus Metals insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Cygnus Metals. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhielt Cygnus Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Cygnus Metals ergab eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führte. Der RSI25 für 25 Tage belief sich auf 59,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führte. Insgesamt führte dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie von Cygnus Metals.